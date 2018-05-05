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ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 600 боеприпасов
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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 600 боеприпасов

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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 600 боеприпасов

    Донецк, 5 мая. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР свыше 600 единиц различных боеприпасов. Об этом рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По словам Якубова, общее количество насчитанных боеприпасов – 629 единиц. Он уточнил, что украинские силовики накрыли огнем окраины Донецка и Ясиноватой. Были обстреляны Спартак и Минеральное. Силовики стреляли и в горловском направлении, огонь вели по поселкам Верхнеторецкое Нижнее, Гольмовский, Зайцево, а также Озеряновка, Шахта 6/7. Были зафиксированы обстрелы Докучаевска и южных сел Безыменное, Саханка, Коминтерново, Ленинское.

    Всего открывали огонь 25 раз из артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 80 мм и других видов оружия.

    ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 600 боеприпасов

    Автор: Анна Иванова
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