ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 600 боеприпасов

Донецк, 5 мая. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР свыше 600 единиц различных боеприпасов. Об этом рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По словам Якубова, общее количество насчитанных боеприпасов – 629 единиц. Он уточнил, что украинские силовики накрыли огнем окраины Донецка и Ясиноватой. Были обстреляны Спартак и Минеральное. Силовики стреляли и в горловском направлении, огонь вели по поселкам Верхнеторецкое Нижнее, Гольмовский, Зайцево, а также Озеряновка, Шахта 6/7. Были зафиксированы обстрелы Докучаевска и южных сел Безыменное, Саханка, Коминтерново, Ленинское.

Всего открывали огонь 25 раз из артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 80 мм и других видов оружия.