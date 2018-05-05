ЕС старается замести проблемы русского нацменьшинства в Латвии под ковер, как мусор — президент FUEN

В центре Риги прошел первомайский митинг за обучение на родном языке и против ассимиляции. Побывавший на митинге президент Федеративного Союза нацменьшинств Европы (Federal Union of European Nationalities — FUEN) Лоран Винце заявил, что Евросоюз старается не замечать проблемы русских в Латвии.

По словам президента FUEN Лорана Винце, его отговаривали от визита в Латвию и общения с русской общиной. Но он не только написал письмо президенту Латвии в защиту русских школ, но и приехал сам, чтобы выразить солидарность с русскими и передать в ЦИК республики подписи, собранные в рамках общеевропейской кампании по обеспечению прав нацменьшинств Евросоюза.

В возглавляемый Лораном Винце Союз входят 90 организаций нацменьшинств из 33 стран Европы, включая все страны Евросоюза и ряд бывших советских республик. Сам Лоран Винце — представитель венгерского меньшинства в Румынии.

«Мы преодолели барьеры по необходимому минимуму подписей в одиннадцати разных странах: от Латвии до Румынии и от Дании до Италии. Притом что достаточно было преодолеть барьеры лишь в семи государствах, — сказал на пресс-конференции в Русском союзе Латвии Лоран Винце. — В сумме набрали 1 миллион 340 тысяч подписей (при необходимом минимуме в 1 миллион — прим. ФАН). До конца июля подписи должны быть подтверждены в каждой из стран избирательными комиссиями. Дальше Еврокомиссия и Европарламент должны разработать пакеты документов по статусу и правам исторических нацменьшинств Европы».

Лоран Винце напомнил, что, вступая в Евросоюз, многие нацменьшинства верили, что это — клуб с определенными ценностями, которые уважают все его члены.

«Но вскоре мы убедились в том, что многие страны, вступившие в Евросоюз, посчитали после этого, что больше не обязаны соответствовать Копенгагенским критериям, включающим права человека и права нацменьшинств, — заметил президент FUEN. — В ЕС стали говорить, что права нацменьшинств находятся исключительно в компетенции стран-участниц. Это было бы приемлемым, если бы сами страны-участницы защищали нацменьшинства, поддерживали бы законы, позволяющие нацменьшинствам сохранять свою идентичность и развивать свои сообщества. К сожалению, в Евросоюзе много обратных примеров, когда страны-участницы не только не защищают свои нацменьшинства, но и проводят политику ассимиляции этих меньшинств».

Лоран Винце отмечает, что в Европе нет общего стандарта или общего уровня защиты нацменьшинств. И список нарушений прав нацменьшинств в странах ЕС очень длинный.

«Мы убеждены, что Евросоюз должен выработать стандарты прав для нацменьшинств в разных сферах — от социальной до экономической», — подчеркнул Винце.

По его словам, Русская община в Латвии находится в особо уязвимом положении, поэтому он относит Латвию к странам ЕС с особо проблемным отношением к правам нацменьшинств. Первый и важный пример — это существование невероятно большой группы людей из русского меньшинства, не имеющих гражданства.

«Поразительно, но Евросоюз старался не заметить этой проблемы или замести ее, как мусор, под ковер, чтобы никто не видел. При этом все знают, что проблема существует. Вторая проблема, более новая, — это нынешние реформы в образовании, которые шаг за шагом упраздняют преподавание на родных языках, что неприемлемо в ЕС. Наша организация выражает солидарность русскому нацменьшинству. Когда государство и Евросоюз не выполняют своих обязательств, мы должны сами защищать свои права», — заявил президент FUEN.

По словам Лорана, его пытались отговорить от визита в Латвию и общения с русской общиной, потому что на это плохо смотрят в Евросоюзе. Но это лишь убедило его в том, что солидарность должна быть со всеми нацменьшинствами ЕС.

«Сложные геополитические и стратегические обстоятельства ни в коем случае не могут быть оправданием для деятельности против нацменьшинств и упразднения уже существующих прав. История, со всеми ее тяжелыми и печальными сторонами, не может оправдывать сегодняшние политические решения. Напротив, мы должны извлекать из истории уроки и наводить мосты между общинами, — уверен глава FUEN. — Продвижение госязыка, будь то латышский или украинский (в свете принятого на Украине несколько месяцев назад законе об образовании), не должно означать сокращение обучения на родном языке».

Участники первомайского митинга, которых поддержал FUEN, выступали против украинского закона об образовании и также протестовали против такого же латвийского закона. В ответ на их письмо президенту Латвии было дано обещание, что школьникам будет оставлена возможность изучать историю культуры и язык этнического меньшинства. Но этого, на взгляд представителей русской общины в Латвии, недостаточно.

«Мы хотим изучать и другие школьные предметы на родном языке. Хотим сохранить свою общину, свои права и развивать свою культуру, в том числе в образовании. Так что основания, приведенные в письме президента, недостаточны для подписания закона. Необходим подлинный диалог с русским меньшинством и только после дискуссий можно найти приемлемое для сторон решение», — поделились своим видением решения проблемы русскоязычного населения Латвии участники первомайского митинга.

FUEN готов им помочь, выступив посредником решения вопроса с образованием для нацменьшинств в Латвии.

«Не кажется ли вам, что суть этих законов об образовании как на Украине, так и в Латвии и Румынии, состоит вовсе не в том, чтобы местные меньшинства знали госязык, а в том, чтобы они покинули эти страны?» — спросил у Лорана Винце корреспондент Федерального агентства новостей.

«По европейской статистике, количество людей, принадлежащих к нацменьшинствам и говорящих на своих языках, неуклонно падает, — отметил президент Федеративного Союза нацменьшинств Европы. — Многие, в том числе и титульное население, покидают свои страны из-за экономической ситуации. И, конечно, многие представители меньшинств ассимилируются. Это — реальность, которой мы хотим противостоять. И это касается не только Восточной Европы, где ассимиляция происходит из-за государственной политики, но и западноевропейских стран, где на это влияют… более комфортабельные экономические условия, когда люди меньше заботятся о своих языке и культуре.

Но есть и положительные примеры, когда национальные общины захотели развернуть эту тенденцию, и в отдельных странах даже растет количество людей, говорящих на языках нацменьшинств. На баскском и каталанском — в Испании, на некоторых языках — в Великобритании».

«А что происходит в Германии, во Фленсбурге, в котором мне довелось побывать лет десять назад?» — включилась в разговор и лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок.

«Во Фленсбурге (город на границе с Данией, где находится одна из трех штаб-квартир FUEN — прим. ФАН) многие немцы предпочитают посылать своих детей в датскую школу, потому что она предоставляет образование очень высокого качества, — заметил Лоран. — Что-то похожее творится и в Румынии, где есть малочисленное немецкое меньшинство. Немцы восстановили свои школы, но в них не хватает немецких учеников. Зато в немецкие школы в Румынии ходят румыны, где изучают на хорошем уровне немецкий язык, а потом едут на заработки в Германию. Образование на языке меньшинства становится экономическим благом».