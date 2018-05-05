Помнить, что война закончилась миром: Луганск поздравляет ветеранов с Днем Победы

Луганск, 5 мая. В Луганском национальном аграрном университете (ЛНАУ) состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Для присутствующих свои лучшие вокальные и хореографические номера исполнили творческие коллективы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«От имени главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника поздравляю вас всех с наступающим праздником – Днем Победы», – обратился заместитель руководителя администрации главы ЛНР Сергей Гончаров.

Он отметил, что деды и прадеды жителей Донбассе приняли бой и сразились с немецко-фашистскими захватчиками.

«Их подвиг будет всегда в нашей памяти, и они для нас всегда будут примером того, как надо любить свою Родину. Мы с благодарностью склоняем наши головы перед ветеранами войны и тружениками тыла, которые в годы Великой Отечественной войны отстояли родную землю», — сказал Гончаров.

В ходе торжественного мероприятия Гончаров вручил почетный знак «От благодарного народа Луганской Народной Республики» ветерану Великой Отечественной войны, профессору кафедры философии ЛНАУ, заместителю председателя Республиканского совета ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи Анатолию Бондарю.

Также благодарность от имени главы ЛНР получил сотрудник ЛНАУ Валерий Волошин, который в данный момент защищает границы Республики. Анатолий Бондарь пожелал людям «помнить традиции, помнить, что война закончилась миром». Он вспомнил май 1945 года, первый парад в Москве, когда «под алым знаменем победы ему посчастливилось пройти» по улицам столицы.

«Этот мир был не только для нашей страны, но и для других стран. Но вот на Украину при поддержке США пришли националисты. И они хотят возродить фашизм», — сказал ветеран.

В ходе мероприятия к памятнику погибшим преподавателям и студентам Луганского национального аграрного университета были возложены цветы. Память погибших защитников родины почтили минутой молчания.