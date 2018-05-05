В Израиле хотят помешать поставкам российских ЗРК С-300 Дамаску

Москва, 5 мая. В Израиле хотят помешать поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску. Об этом заявил бывший министр обороны Израиля Моше Яалон, комментируя сообщения СМИ, согласно которым Москва может передать Дамаску системы ПВО С-300 «Фаворит», чтобы защитить от налетов столицу Сирии и места размещения авиатехники.

«Конечно, нам это не нравится. Вы же знаете, что вся сирийская ПВО опирается на вооружение советского или российского производства — SA-2, SA-5, SA-17, SA-22 (комплексы С-75, С-200, «Бук», «Панцирь» — прим. ФАН). С-300 — более могущественная система, и ее появление там нам не по душе», — сказал Яалон РИА Новости.

Он отметил, что ранее при подобных ситуациях Израиль задействовал некие «соответствующие каналы», чтобы обсудить вопросы с руководством РФ. Яалон предположил, что в настоящее время российские власти также получают из Тель-Авива сигналы «о нежелательности поставок».

Экс-министр напомнил, что официальные и открытые отношения между Россией и Израилем были установлены в 1991 году.

«Это не означает, что на все вопросы мы смотрим одинаково, но у нас есть каналы, чтобы говорить друг с другом. Поэтому по многим вопросам нам удается находить взаимопонимание», — добавил Яалон.

Напомним, поставки новых российских систем ПВО Сирии Москва и Дамаск обсуждали после того, как США и их союзники в ночь на 14 апреля нанесли удары по военным и гражданским объектам в САР.

Как сообщало Минобороны РФ, всего по Сирии было выпущено более 100 ракет, из которых 71 сирийским системам ПВО удалось успешно перехватить. Президент РФ Владимир Путин назвал агрессией по отношению к суверенному государству действия Вашингтона в Сирии. Он также отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут привести к новой волне беженцев.