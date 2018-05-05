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В Совфеде назвали кризис в отношениях с РФ проблемой ПАСЕ
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    В Совфеде назвали кризис в отношениях с РФ проблемой ПАСЕ

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    Москва, 5 мая. Проблемы в отношениях между российской делегацией и ПАСЕ, как показали эти три с половиной года, это не проблема России, заявил руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

    По его словам, отношения Совета Европы и РФ переживают непростые времена. Он уточнил, что конфликт обострился в 2014–2015 годах. Тогда российских депутатов лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Как пишет РИА Новости, Косачев уточнил, что проблема в отношениях с ПАСЕ – это не проблема России. Он подчеркнул, что от того, что Москва не участвует в деятельности ПАСЕ в России мало кто переживает. Он добавил, что неучастие парламентариев страны-члена Совета Европы в ПАСЕ создает ранее неизведанные юридические последствия для самой организации.

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    Автор: Анна Иванова
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