Финские ученые выявили связь между посещением сауны и инсультом

Хельсинки, 5 мая. Финские ученые выяснили, что частое посещение сауны связано с серьезным уменьшением риска инсульта. Об исследовании сообщается на сайте Университета Восточной Финляндии. Отмечается, что специалисты пришли к такому выводу после 15-летнего научного труда международной группы ученых.

В эксперименте ученые приняли участие 1628 мужчин и женщин. Всем добровольцам было от 53 до 74 лет. Они проживали в восточной части Финляндии. Участников эксперимента разделили на три группы. Первая группа принимала сауну раз в неделю. Представители второй группы ходили в сауну 2–3 раза в неделю, третьей – 4–7 раз в неделю. Выяснилось, что частое посещение сауны снижает риск инсульта. Если человек ходит в сауну 2–3 раза в неделю, то риск падает на 14%, с если греться в сауне каждый день – то на 61%.