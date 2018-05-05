Путин поздравил с Днем Победы участников и гостей акции «Спасибо за верность, потомки!»

Москва, 5 мая. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы участников, организаторов и гостей общественно-патриотической акции-концерта «Спасибо за верность, потомки!».

Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, текст которой в субботу был опубликован на сайте Кремля.

Президент отметил, что акция является важной составляющей масштабной культурной программы в преддверии Дня Победы – «священного праздника, который навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека» и объединяет представителей разных поколений.

«Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», — подчеркивается в телеграмме.

Путин добавил, что такие общественные мероприятия, как акция «Спасибо за верность, потомки!», служат патриотическому воспитанию молодежи и помогают формировать у молодого поколения активную жизненную и гражданскую позиции, а также ответственность за будущее России.

Напомним, акция-концерт «Спасибо за верность, потомки!» в субботу пройдет в Государственном Кремлевском дворце в четвертый раз. В концерте примут участие такие российские артисты, как Иосиф Кобзон, Юрий Антонов и Олег Газманов. Художественный руководитель акции - народный артист СССР Василий Лановой.