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Путин поздравил с Днем Победы участников и гостей акции «Спасибо за верность, потомки!»
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    Путин поздравил с Днем Победы участников и гостей акции «Спасибо за верность, потомки!»

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    Путин поздравил с Днем Победы участников и гостей акции «Спасибо за верность, потомки!»

    Москва, 5 мая. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы участников, организаторов и гостей общественно-патриотической акции-концерта «Спасибо за верность, потомки!».

    Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, текст которой в субботу был опубликован на сайте Кремля.

    Президент отметил, что акция является важной составляющей масштабной культурной программы в преддверии Дня Победы – «священного праздника, который навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека» и объединяет представителей разных поколений.

    «Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», — подчеркивается в телеграмме.

    Путин добавил, что такие общественные мероприятия, как акция «Спасибо за верность, потомки!», служат патриотическому воспитанию молодежи и помогают формировать у молодого поколения активную жизненную и гражданскую позиции, а также ответственность за будущее России.

    Напомним, акция-концерт «Спасибо за верность, потомки!» в субботу пройдет в Государственном Кремлевском дворце в четвертый раз. В концерте примут участие такие российские артисты, как Иосиф Кобзон, Юрий Антонов и Олег Газманов. Художественный руководитель акции - народный артист СССР Василий Лановой.

    Автор: Василий Котов
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