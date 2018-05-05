«А где ваш флот или есть только шлюпки?»: в РФ ответили генералу на призыв конвоировать украинские суда

Москва, 5 мая. Украина должна быть готова к возможной блокаде Керченского моста Россией, заявил бывший замминистра обороны Игорь Кабаненко. Он призвал Киев организовать конвоирование украинских судов военными кораблями.

Россияне с юмором отреагировали на инициативу украинского генерала. Они поинтересовались у Кабаненко, есть ли у Украины флот, как таковой.

«А где ваш флот или есть только шлюпки?», — спросила Анна.

«А сколько военных кораблей стоит на вооружении ВМС Украины?», — уточнил пользователь Inv.

«Нашествие гигантских резиновых уток — это страшно», — посмеялся Владимир З.

Некоторые пользователи считают, что это очередная попытка Киева выпросить у Вашингтона помощь в виде кораблей и военной техники, поскольку Украина располагает только небольшими катерами.