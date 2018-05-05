«А где ваш флот или есть только шлюпки?»: в РФ ответили генералу на призыв конвоировать украинские суда
Москва, 5 мая. Украина должна быть готова к возможной блокаде Керченского моста Россией, заявил бывший замминистра обороны Игорь Кабаненко. Он призвал Киев организовать конвоирование украинских судов военными кораблями.
Россияне с юмором отреагировали на инициативу украинского генерала. Они поинтересовались у Кабаненко, есть ли у Украины флот, как таковой.
«А где ваш флот или есть только шлюпки?», — спросила Анна.
«А сколько военных кораблей стоит на вооружении ВМС Украины?», — уточнил пользователь Inv.
«Нашествие гигантских резиновых уток — это страшно», — посмеялся Владимир З.
Некоторые пользователи считают, что это очередная попытка Киева выпросить у Вашингтона помощь в виде кораблей и военной техники, поскольку Украина располагает только небольшими катерами.
«Кабаненко таким образом пытается выцыганить у США новые суда», — предположил пользователь Аякс.
«Такая богатая страна, как Украина, может позволить себе хоть по авианосцу к рыболовецкому корыту приставить», — иронизирует Герман Д.
«Хорошо быть генералом в запасе — командуй себе с пультом в руках у телевизора», — предположил Илья М.