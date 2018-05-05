Ученые впервые создали эмбрионы без яйцеклетки и сперматозоидов

Амстердам, 5 мая. Ученые из Маастрихтского университета в Голландии впервые создали эмбрионы с помощью стволовых клеток мышей. Как пишет Naked Science, ссылаясь на автора исследования – Николаса Риврона, ученые изучили бластоцисты – это ранняя стадия развития зародышей.

Ученые выяснили, что плаценту можно получить из трофобласт, а внутреннюю оболочку – из эмбриональных стволовых клеток. Таким образом, они исключили из процесса сперматозоиды и яйцеклетки. В результате своих экспериментов им удалось создать искусственные эмбрионы. При этом эксперты уточнили, что мыши смогли забеременеть без осложнений, так как искусственные зародыши очень похожи на естественные. Ученые объяснили, что исследование поможет понять процессы в начале беременности, а также изучить причины бесплодия и методы борьбы с ней.