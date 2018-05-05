Сирия: Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 5 мая. За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали шесть нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия, Турция сообщила о двух нарушениях в Алеппо и Хаме.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хама – один», — говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Отмечается, что обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий за последние 24 часа не подписывалось. Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, по-прежнему составляет 2509.

О гуманитарных акциях, проведенных в течение последних суток, также не сообщается.