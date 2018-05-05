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Новороссия
Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР 629 снарядов
Общество
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    Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР 629 снарядов

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    Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР 629 снарядов

    Донецк, 5 мая. Украинские силовики за сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

    Отмечается, что по ДНР было выпущено 140 мин и артиллерийских снарядов. Также украинские военные вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрела в Горловке был поврежден жилой дом. Общее количество насчитанных за день боеприпасов — 629 единиц.

    Напомним, 30 марта в Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие», инициированные главой ДНР Александром Захарченко.

    Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР 629 снарядов

    Автор: Анна Иванова
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