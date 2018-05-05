Сирия, 5 мая. Анклав террористов ИГ1 к югу от Дамаска был разбит на две части. Боевики «Халид ибн Аль-Валид» обстреляли мечеть в городе Шейх Саад в Даръа. Автобусы для эвакуации новой партии исламистов прибыли в Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по позициям боевиков на западе Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разбили анклав ИГ к югу от Дамаска на две части; обнаружили склад с оружием ИГ в районе Хаджар Аль-Асвад в Дамаске; направили новую группу автобусов для эвакуации исламистов из Дамаска на север САР.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла двух боевиков во время столкновений с ИГ у города Хейт в Даръа.

«Исламское государство»1: обстреляло мечеть в населенном пункте Шейх Саад на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА на северо-западе от Алеппо; подверглась артобстрелу САА в северной части Хамы.

Международная коалиция: проводит бомбардировки в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Провинция Дамаск

Стало известно, что в ходе ожесточенных боев между силами САР террористами «Исламского государства» анклав группировки к югу от Дамаска был разбит на две части. Как передает военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1), в настоящий момент продолжаются вооруженные столкновения на окраинах района Хаджар Аль-Асвад. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, на ранее освобожденных территориях было обнаружено хранилище с оружием ИГИЛовцев. В тайнике находилось большое количество боеприпасов, автоматов и гранатометов, оставленных радикалами во время бегства.

Тем временем 3-я группа автобусов прибыла на юг Дамаска для того, чтобы продолжить эвакуацию боевиков вооруженной оппозиции на север Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает Twitter-канал (jisrtv). Напомним, накануне две партии исламистов уже покинули районы населенных пунктов Ялда, Бейт Сахем и Баббил.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что на северо-западных окраинах столицы провинции не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственных формирований. Противники продолжают вести перестрелки на линии соприкосновения сил сторон. Столкновения были инициированы джихадистами. Напомним, накануне под огнем боевиков оказался квартал Алеппо Аш-Шахбаа, в результате чего три местных жителя получили ранения.

Между тем вторая партия автобусов с радикалами, эвакуированными из южных районов Дамаска, прибыла к городу Аль-Баб, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv). Как сообщалось ранее, исламисты покинули территории на юге от столицы в рамках мирного соглашения с правительством САР, заключенного при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что Соединенные Штаты Америки впервые за несколько месяцев задействовали самолеты с авианосца, который базируется в Средиземном море. Авиация США намеревается оказать поддержку Сирийским демократическим силам**** (SDF) в наступлении против подпольных групп «Исламского государства», действующих в Дейр-эз-Зоре. Напомним, на востоке региона в районах, подконтрольных курдским подразделениям все еще сохраняется военное присутствие ИГИЛовцев, действующих в составе так называемых «спящих ячеек».

По данным Twitter-канала (rabrowne75), представители международной коалиции во главе с США сообщили о том, что военные самолеты западного альянса нанесли как минимум 27 авиаударов в период с 27 апреля по 3 мая в Сирии и Ираке. Сообщается, что бомбардировкам подверглись военные объекты террористической группировки к востоку от городов Абу-Кемаль и Дейр-эз-Зор, а также недалеко от населенного пункта Аш-Шаддади в Хасаке. Тем не менее информации об итогах боевых вылетов пока не поступало. Напомним, в результате авианалетов коалиционной авиации зачастую гибнут мирные жители.

Провинция Даръа

На юго-западе провинции не прекращаются ожесточенные боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и силами связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Оппозиционный новостной портал Emaan News Center сообщает о том, что ИГИЛовцы обстреляли мечеть в населенном пункте Шейх Саад, расположенном у линии фронта. Пока неизвестно, есть ли жертвы среди мирных жителей.

Напомним, накануне противоборствующие стороны также вели перестрелки в районе города Хейт. Как передает в сети Twitter военный источник (Elizabeth Carr) со ссылкой на медиа-портал ИГ «Аль-Амак», как минимум два боевика ССА были убиты в ходе столкновений.

Провинция Идлиб

Российские военные самолеты возобновили боевые вылеты в западной части Идлиба, передает Twitter-канал (anteebah_alSham). Точечные удары авиации РФ пришлись по стратегическим объектам незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Джиср Аш-Шугур. Неоднократно поступали сообщения об обстрелах позиций Сирийской арабской армии (САА) со стороны исламистов, базирующихся в данном районе. Под ударами боевиков нередко оказываются северные окраины провинции Латакия.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама вновь отмечается вооруженное противостояние между правительственными силами и отрядами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. По сведениям интернет-портала Emaan News Center, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли опорные пункты джихадистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на окраинах городов Кафр Зета и Аль-Латамина. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)