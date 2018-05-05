Лукашенко предложил встречу президенту Эквадора для «интенсификации контактов» 

Минск, 5 мая. Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что личная встреча с его коллегой из Эквадора Лениным Морено способствовала бы интенсификации двусторонних контактов, сообщила пресс-служба президента.

Лукашенко и Морено обменялись поздравительными телеграммами к 25-летию с момента установления дипломатических отношений между Белоруссией и Эквадором. Белорусский лидер предложил организовать встречу.

«Убежден, что наша с Вами личная встреча поспособствовала бы интенсификации белорусско-эквадорских контактов, выведению двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Фундаментом для наращивания отношений является открытие в Кито и Минске дипмиссий обеих стран. По словам эквадорского лидера, их объединяет искренняя дружба и сотрудничество, ориентированное на взаимопонимание и защиту принципов международного права. Морено подчеркнул укрепление политического диалога, а также расширение экономических связей с Блоруссией.