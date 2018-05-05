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Экс-министр Израиля: Военные РФ отслеживают операции Израиля в Сирии, но не вмешиваются
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    Экс-министр Израиля: Военные РФ отслеживают операции Израиля в Сирии, но не вмешиваются

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    Экс-министр Израиля: Военные РФ отслеживают операции Израиля в Сирии, но не вмешиваются

    Тель-Авив, 5 мая. Израилю не нужно ставить российских военных в известность о своих операциях в Сирии, российские военные видят и опознают израильские самолеты, но, согласно договоренностям, не вмешиваются в происходящее. Об этом рассказал израильский министр обороны Моше Яалон.

    Он уточнил, что обе страны придерживаются «механизма деконфликтизации» и принципа «не мешать друг другу». Они призваны избежать столкновений и конфликтных ситуаций в Сирии.

    Как пишет РИА Новости, ранее министр также рассказал, что израильские и российские военные общаются по «горячей линии» на русском языке.

    Экс-министр Израиля: Военные РФ отслеживают операции Израиля в Сирии, но не вмешиваются

    Автор: Анна Иванова
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