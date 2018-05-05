Акция «Бессмертный полк» собрала в Токио около 300 человек

Токио, 5 мая. Около 300 человек собрала в Токио акция «Бессмертный полк», прошедшая на территории посольства РФ, сообщил в субботу представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов.

Он отметил, что акция прошла в Токио во второй раз, но такого масштаба достигла впервые. При этом, по словам Виноградова, присоединиться к «Бессмертному полку» участникам не помешала даже отпускная неделя, которая сейчас проходит в Японии.

«Акция в Токио проходит во второй раз, но впервые она стала столь масштабной. Акцию провели на совершенно новом уровне, с концертом, полевой кухней», — подчеркнул Виноградов в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что в акции приняли участие не только представители российской диаспоры и сотрудники дипведомства, но и граждане других государств – Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Перед началом акции посол РФ в Японии Михаил Галузин поблагодарил собравшихся.

«Спасибо, что мы здесь все вместе. Победу одержала антигитлеровская коалиция, но решающую роль сыграли армия и народ Советского Союза, объединивший людей многих национальностей. Наше единение сегодня – шаг к тому, чтобы не дать перечеркнуть эту правду, не дать стереть из памяти эту победу», — сказал он.

Напомним, акция «Бессмертный полк» впервые была проведена в Томске в 2012 году. Затем она стала проводиться и в других городах России, а в последние годы к акции присоединились россияне, проживающие за рубежом.

Ранее акция-шествие «Бессмертный полк» прошла в Кувейте, где собрала более 200 человек.