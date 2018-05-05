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АНБ США перехватило более 534 млн звонков в 2017 году
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    АНБ США перехватило более 534 млн звонков в 2017 году

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    АНБ США перехватило более 534 млн звонков в 2017 году

    Москва, 5 мая. В прошлом году Агентство национальной безопасности США перехватило более 534 миллионов звонков. Об этом говорится в ежегодном отчете организации.

    В документе отмечается, что по итогам 2017 года были детализированы и сохранены в архивах АНБ 534 396 285 звонков, включая как звонки с зарубежных, так и звонки с местных номеров. При этом число абонентов, чьи разговоры были перехвачены, может быть существенно меньше: несколько записей могли принадлежать одному человеку.

    Напомним, о существовании программ слежки в США публично рассказал в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. Он утверждал, что спецслужбы США перехватывают практически все формы звонков и электронной коммуникации по всему миру.

    Представители спецслужб в свою очередь заверяют, что сознательной слежки за гражданами США не проводится, а перехватывающие программы помогают предотвращать в США теракты.

    Ранее СМИ сообщили, что американские власти применяют внутри страны для социальной слежки опыт, полученный во время войн.

    Автор: Василий Котов
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