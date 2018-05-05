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Общество
Португалец приедет на велосипеде на ЧМ-2018, чтобы помочь больным детям
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    Португалец приедет на велосипеде на ЧМ-2018, чтобы помочь больным детям

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    Португалец приедет на велосипеде на ЧМ-2018, чтобы помочь больным детям

    Мадрид, 5 мая. Служащий мэрии португальского города Аленкер Элдер Батишта отправится на велосипеде через всю Европу в Россию, чтобы поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу и собрать деньги для благотворительной организации, занимающейся помощью детям с онкологическими заболеваниями.

    Как пишет РИА Новости, маршрут до России займет у него 45 дней. В общей сложности португалец собирается преодолеть 4700 километров. Элдер рассказал, что будет в Москве на игре Португалии и Марокко 20 июня.

    Обратно домой он отправится уже на следующий день. Он уточнил, что хочет собрать как можно больше денег для благотворительного фонда.

    Португалец приедет на велосипеде на ЧМ-2018, чтобы помочь больным детям

    Автор: Анна Иванова
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