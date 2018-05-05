Португалец приедет на велосипеде на ЧМ-2018, чтобы помочь больным детям

Мадрид, 5 мая. Служащий мэрии португальского города Аленкер Элдер Батишта отправится на велосипеде через всю Европу в Россию, чтобы поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу и собрать деньги для благотворительной организации, занимающейся помощью детям с онкологическими заболеваниями.

Как пишет РИА Новости, маршрут до России займет у него 45 дней. В общей сложности португалец собирается преодолеть 4700 километров. Элдер рассказал, что будет в Москве на игре Португалии и Марокко 20 июня.

Обратно домой он отправится уже на следующий день. Он уточнил, что хочет собрать как можно больше денег для благотворительного фонда.