На Украине начнут проверять российское кино

Киев, 5 мая. В Верховную раду Украины внесен законопроект, который призван сделать производство совместных российско-украинских фильмов как можно более сложным и унизительным.

Как пишет RT, в случае принятия документа, содержание всех совместных фильмов нужно будет согласовывать со специальной экспертной комиссией при Госкино Украины. Как считают специалисты, при этом, что именно является российской кинолентой, в законе трактуется широко. Фильм должны будут проверить, если гражданин России выступает в качестве его режиссера-постановщика, режиссера монтажа, продюсера или автора сценария.

По мнению инициаторов законопроекта, закон позволит «информационно обезопасить» Украину.