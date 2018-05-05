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На Украине начнут проверять российское кино
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    На Украине начнут проверять российское кино

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    На Украине начнут проверять российское кино

    Киев, 5 мая. В Верховную раду Украины внесен законопроект, который призван сделать производство совместных российско-украинских фильмов как можно более сложным и унизительным.

    Как пишет RT, в случае принятия документа, содержание всех совместных фильмов нужно будет согласовывать со специальной экспертной комиссией при Госкино Украины. Как считают специалисты, при этом, что именно является российской кинолентой, в законе трактуется широко. Фильм должны будут проверить, если гражданин России выступает в качестве его режиссера-постановщика, режиссера монтажа, продюсера или автора сценария.

    По мнению инициаторов законопроекта, закон позволит «информационно обезопасить» Украину.

    На Украине начнут проверять российское кино

    Автор: Анна Иванова
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