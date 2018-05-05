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Минобороны РФ опубликовало инфографику парада Победы в Москве
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    Минобороны РФ опубликовало инфографику парада Победы в Москве

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    Минобороны РФ опубликовало инфографику парада Победы в Москве

    Москва, 5 мая. Минобороны РФ опубликовало инфографику, посвященную параду Победы, который традиционно пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

    Соответствующий раздел открылся на официальном сайте российского оборонного ведомства. В разделе графически представлена подробная информация о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации.

    На сайте Минобороны можно познакомиться с новыми участниками парада Победы, узнать, какая техника в 2018 году будет впервые представлена на Красной площади, а также в каком порядке пройдет механизированная колонна.

    Отдельная подробная схема посвящена авиационной части парада. Интерактивный «авиационный куб» знакомит россиян с основными тактико-техническими характеристиками каждой крылатой и винтокрылой машины. Также на сайте подробно рассказывается об истребителях МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» и новейших авиационных комплексах Су-57, которые примут участие в параде 9 Мая впервые.

    Ранее сообщалось, что в параде Победы на Красной площади 9 мая примут участие 13 тысяч пехотинцев.

    Автор: Василий Котов
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