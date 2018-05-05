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Политика
Сирия: израильские и российские военные общаются по «горячей линии» на русском языке
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    Сирия: израильские и российские военные общаются по «горячей линии» на русском языке

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    Сирия: израильские и российские военные общаются по «горячей линии» на русском языке

    Тель-Авив, 5 мая. Израильские офицеры и их российские коллеги в Сирии общаются на русском языке по «горячей линии», рассказал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. По его словам, «горячая линия» однажды помогла предотвратить инцидент, когда самолет ВКС РФ чуть не нарушил границу еврейского государства.

    Как пишет РИА Новости, канал связи между базой «Хмеймим» под Латакией и командным центром «Кирия» в Тель-Авиве был налажен осенью 2015 года. Он призван предотвратить случайных столкновений между военными двух стран. Отмечается, что «горячая линия» пригодилась в первые же месяцы, когда самолет ВКС РФ по ошибке едва не зашел в контролируемое Израилем воздушное пространство.

    Сирия: израильские и российские военные общаются по «горячей линии» на русском языке

    Автор: Анна Иванова
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