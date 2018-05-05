Роспотребнадзор предупредил о предстоящей жаре в ряде регионов РФ

Москва, 5 мая. Аномальная жара настанет в ряде регионов России. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. Ведомство опубликовало рекомендации, как можно избежать перегрева.

Отмечается, что повышенная температура может влиять негативно на здоровье людей. По словам специалистов, она приводит к обострению хронических заболеваний, в ряде случаев – к резкому ухудшению состояния. Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу.

Эксперты также советуют есть больше фруктов и овощей, а мясо заменять рыбой или морепродуктами. Рекомендуется пить больше воды. В жару также следует носить одежду из легких и натуральных тканей.