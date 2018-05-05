Политика Вашингтона ведет США к самоуничтожению – СМИ

Москва, 5 мая. Проводимая Вашингтоном политика ведет США к самоуничтожению, у Штатов не осталось ни одной «козырной карты» и в скором времени на международных переговорах их заменит Китай, считает аналитик онлайн-издания Strategic Culture Федерико Пьерачини.

К такому выводу он пришел, проанализировав последние наиболее значимые для международной политики встречи на высоком уровне – трехсторонние переговоры глав МИД России, Ирана и Турции по Сирии, неформальную встречу главы КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Индии Нарендой Моди и историческую встречу северокорейского и южнокорейского лидеров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ином. Аналитик справедливо отметил, что США не были участниками ни одной из этих встреч.

Как подчеркивает Пьерачини, все состоявшиеся переговоры не соответствуют интересам Вашингтона: Китай хочет привлечь Индию к участию в проекте «Один пояс, один путь», который положит конец доминированию США в мировой экономике, а сближение двух Корей поставит под вопрос будущее военного присутствия Вашингтона на полуострове.

Аналитик напомнил, что США уже много лет разрываются между желанием контролировать ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Как пишет Пьерачини, сегодня военные США находятся в стратегическом хаосе: Пентагон хотел бы одновременно противостоять России, Китаю и Ирану, бороться с Ираком, Афганистаном и Сирией, контролировать Корейский полуостров и сдерживать Китай. Однако справляться с таким широким спектром задач, требующих значительных финансовых затрат, Вашингтону не удается, отмечает аналитик.

«У США есть много карт, но ни одна из них не является козырной. В Корее мирный процесс очень мало зависит от намерений Трампа и в большей степени от желания двух ключевых сторон достичь исторического соглашения об улучшении жизни всех граждан полуострова. Я предсказываю, что политики США попытаются обвинить КНДР в провале переговоров и создать хаос в азиатских международных отношениях. Это сыграло бы на руку Вашингтону. Поэтому КНР попытается заменить Соединенные Штаты на переговорах, чтобы сблизить обе Кореи», — прогнозирует Пьерачини.

В статье он напомнил, что сегодня обстановка внутри самих США также не отличается стабильностью: в состоянии войны находятся американские элиты, глава государства Дональд Трамп регулярно подвергается нападкам СМИ, а его президентство делигитимизируется.

При этом, как пишет Пьерачини, «американская военная держава проявляет себя как бумажный тигр», неспособный изменить ход событий в стратегически важных регионах, а Вашингтон продолжает принимать непопулярные на международной политической арене решения. В частности, намерением выйти из ядерной сделки по Ирану США теряют доверие союзников, уверен журналист.

«Нынешняя политика США ведет страну к самоуничтожению. Страна разрывается между противоборствующими стратегиями, и это лишь ускоряет появление многополярного мирового порядка с центрами влияния в Москве, Пекине, Нью-Дели и Тегеране», — заключает Пьерачини.

Напомним, в апреле США начали «торговую войну» с Китаем, повысив пошлины на целый ряд ввозимых из КНР товаров. Накануне Пекин, Сеул и Токио осудили торговое давление Вашингтона, а также выступили в поддержку мирных договоренностей между КНДР и Южной Кореей.