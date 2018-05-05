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iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2018 года
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    iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2018 года

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    iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2018 года

    Москва, 5 мая. Самым продаваемым смартфоном в 2018 году стал iPhone X. В Сети был опубликован исследовательский отчет, посвященный рынку смартфонов за первый квартал текущего года. Как пишет Strategy Analytics, самым популярным в мире смартфоном стал iPhone X.

    iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2018 года

    С января по март было продано 345 миллионов единиц смартфонов. Из них Apple продала 16 миллионов iPhone X. Это составляет 4,6% от всего числа продаж. На втором и третьем месте оказался iPhone 8 и 8 Plus.

    Ранее сообщалось, что iPhone 9 и iPhone X Plus будут дефицитными товарами на старте продаж. 

    iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2018 года

    Автор: Анна Иванова
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