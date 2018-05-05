Донбасс: ВСУ начали обстрел села на севере ЛНР

Луганск, 5 мая. Украинские силовики в субботу утром начали обстрел села, расположенного на севере Луганской народной республики, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что ВСУ из села Новотошковское ведут целенаправленный обстрел населенного пункта Донецкий, передает РИА Новости.

«Противник прикрывается мирными гражданами как живым щитом: минометы калибром 120 миллиметров установлены прямо на улицах жилого сектора», — подчеркнул Марочко.

Информация о жертвах обстрела и разрушениях в настоящее время уточняется.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, в зоне конфликта неоднократно вводились режимы перемирия, последний из них вступил в силу 30 марта. Однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.