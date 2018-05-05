На Украине предложили конвоировать суда через Керченский пролив

Киев, 5 мая. Бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко предложил конвоировать украинские суда, проходящие через Керченский пролив.

По его мнению, такая мера необходима для того, чтобы предотвратить якобы возможную блокаду пролива со стороны России.

«Необходимо отрабатывать мероприятия конвойной службы, предусматривающие сопровождение гражданских судов военными кораблями», — заявил Кабаненко порталу «Обозреватель».

Как отметил адмирал, осмотр и задержание судов конвоя будет рассматриваться как «акт агрессии» и предоставит военным кораблям возможность соответствующим образом ответить на данный акт.

Напомним, накануне российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовное судно, которое незаконно пересекло границу РФ и добывало камбалу в российских водах Черного моря. Судно было конфисковано, экипаж доставлен в Крым для дальнейших разбирательств. Киев признал незаконность действий украинского корабля.