Церемония прощания с советским певцом Мулерманом прошла в Нью-Йорке

Москва, 5 мая. Накануне в Нью-Йорке прошла церемония прощания с советским эстрадным певцом Вадимом Мулерманом, который скончался в среду в одной из больниц Бруклина после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием.

По словам близкой знакомой и коллеги Мулермана Нины Бродской, прощание состоялось в одном из похоронных домов Кони-Айленда. Она уточнила, что на церемонии присутствовали близкие музыканта, его супруга и другие родственники, а крышка гроба была прикрыта, как это положено по еврейскому обычаю, передает ТАСС.

«Наверное, так оно и вернее — ведь мы запомнили Вадима молодым и цветущим, таким, каким он был раньше», — отметила Бродская.

Она добавила, что во время церемонии прощания на большом экране демонстрировались фотографии Мулермана и фрагменты видеозаписей, на которых он исполняет песни.

Советский эстрадный певец Вадим Мулерман, согласно его последней воле, будет похоронен на своей родине – в Харькове. Там уже похоронены родители и брат музыканта. Тело Мулермана будет кремировано. Как уточнила Бродская, в США отправка праха на родину и кремация в среднем занимают 10-12 дней.

Напомним, Вадим Мулерман, народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины, первым исполнил такие известные песни, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Приснилось мне», «Август». Последние годы жизни он провел в США.