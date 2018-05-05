Меню
Общество
Церемония прощания с советским певцом Мулерманом прошла в Нью-Йорке
Технологии
iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2018 года
Следующая новость
Загрузка...

    Церемония прощания с советским певцом Мулерманом прошла в Нью-Йорке

    251

    Церемония прощания с советским певцом Мулерманом прошла в Нью-Йорке

    Москва, 5 мая. Накануне в Нью-Йорке прошла церемония прощания с советским эстрадным певцом Вадимом Мулерманом, который скончался в среду в одной из больниц Бруклина после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием.

    По словам близкой знакомой и коллеги Мулермана Нины Бродской, прощание состоялось в одном из похоронных домов Кони-Айленда. Она уточнила, что на церемонии присутствовали близкие музыканта, его супруга и другие родственники, а крышка гроба была прикрыта, как это положено по еврейскому обычаю, передает ТАСС.

    «Наверное, так оно и вернее — ведь мы запомнили Вадима молодым и цветущим, таким, каким он был раньше», — отметила Бродская.

    Она добавила, что во время церемонии прощания на большом экране демонстрировались фотографии Мулермана и фрагменты видеозаписей, на которых он исполняет песни.

    Советский эстрадный певец Вадим Мулерман, согласно его последней воле, будет похоронен на своей родине – в Харькове. Там уже похоронены родители и брат музыканта. Тело Мулермана будет кремировано. Как уточнила Бродская, в США отправка праха на родину и кремация в среднем занимают 10-12 дней.

    Напомним, Вадим Мулерман, народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины, первым исполнил такие известные песни, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Приснилось мне», «Август». Последние годы жизни он провел в США.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.