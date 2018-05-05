5 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Восемь человек пострадали при обстреле боевиками Дамаска

Восемь человек пострадали при обстреле боевиками жилых районов Дамаска Восемь человек пострадали при обстреле боевиками кварталов Дамаска, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. По данным ЦПВС, инцидент произошел в четверг, 3 мая. Боевики из района Хаджар-аль-Асвад подвергли минометному и ракетному обстрелу ряд жилых кварталов в Дамаске. Ранения получили восемь человек. В Центре примирения также добавили, что, несмотря на установление на всей территории страны режима прекращения огня, в течение суток зафиксированы случаи нарушений в нескольких провинциях страны.

Посольство России снова потребовало от Великобритании предоставить доступ к Скрипалям Посольство России во второй раз потребовало от властей Великобритании предоставить доступ к гражданам Российской Федерации Сергею и Юлии Скрипалям, пострадавшим в результате инцидента в Солсбери. «Британские власти должны срочно гарантировать транспарентность и беспристрастность следствия и выполнить свои международные обязательства, предоставив посольству доступ к пострадавшим российским гражданам», — указывает дипломатическое учреждение. О реакции со стороны британских властей на данный момент не известно.

Ереванские «революционеры» прекратили акции протеста на выходные Никол Пашинян попросил своих сторонников «взять паузу и отдохнуть от акций протеста». Об этом он объявил на митинге в Ереване вскоре после того, как глава фракции Республиканской партии в местном парламенте Ваграм Багдасарян пообещал поддержать «кандидатуру того политика, которого поддержит треть депутатов». В аэропорту Еревана прилетающих встречает затишье, транспортное сообщение не нарушено, дороги никто не блокирует. Однако, как сообщают из армянской столицы, полиция все же усилила наряды в городе.