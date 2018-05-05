«Не поможет даже НАТО»: эксперт рассказал, как РФ может ответить на провокации Украины на Азове

Москва, 5 мая. Независимый политолог Сергей Михеев рассказал, как Россия может ответить на провокационные действия Украины на Азове, и объяснил, почему помочь Киеву не сможет даже НАТО.

Комментируя задержание российскими пограничниками украинского браконьерского судна в Крыму, политолог заявил, что Москве следует «блокировать» все суда украинской погранслужбы в их портах, чтобы они даже не задумывались о выходе в российские территориальные воды Азовского или Черного морей. Михеев подчеркнул, что сделать это можно в соответствии с международным правом: ввести досмотры и прочие формальности.

«Пару раз «зажать» – и посмотреть, что они будут делать. Вызывать авиацию? А у нас есть своя авиация. Давайте посмотрим, у кого нервы крепче. Думаю, все точки над «е» будут расставлены очень быстро. И по превосходству в воздухе, и по превосходству на море», — заявил политолог в эфире радиостанции «Вести FM».

Он напомнил, что Украина «сама себя сделала агентом влияния НАТО» и должна понимать, как это отражается на политике РФ, не желающей допускать превращения Черного моря во «внутреннее озеро Североатлантического альянса».

При этом, как подчеркнул Михеев, на помощь заблокированным украинским пограничникам не смогут прийти ни немногочисленные ВМС Украины, ни американский флот. Этому помешает Крымский мост через Керченский пролив, который, как отметил политолог, является не только переправой, но и объектом военно-стратегического значения.

По словам Михеева, у России есть все возможности, чтобы украинские корабли не смогли отойти от Бердянска более чем на две мили, а для флота США непреодолимой преградой станет Крымский мост.

«Спасибо, что есть мост. Пусть попробует американский флот войти в Азовское море. Если только он перепрыгнет с разбега мост Керченский. Или частями, или посуху перетащат через Одессу», — констатировал Михеев.

Напомним, накануне российские пограничники у берегов Крыма задержали незаконно вылавливающее в российских территориальных водах камбалу украинское судно. Госпогранслужба Украины признала незаконное нарушение границы украинским кораблем. Судно и средства рыболовной ловли конфискованы, экипаж корабля доставлен в Крым для дальнейших разбирательств.