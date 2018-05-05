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Джорджа Буша-старшего выписали из больницы после лечения от заражения крови
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    Джорджа Буша-старшего выписали из больницы после лечения от заражения крови

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    Джорджа Буша-старшего выписали из больницы после лечения от заражения крови

    Вашингтон, 5 мая. Официальный представитель семьи Буш Джим Макграт сообщил, что бывшего президента США Джорджа Буша-старшего выписали из больницы.

     «Президент Джордж Буш-старший был выписан из больницы Хьюстона после лечения инфекции. Его доктора сообщают, что у него все в порядке, и он счастлив вернуться домой», — отметил Макграт.

    Ранее стало известно, что в конце апреля экс-президент США был госпитализирован с инфекцией. Буш-старший был госпитализирован в воскресенье, через день после похорон его жены Барбары. Барбара Буш скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления бывшему американскому лидеру Джорджу Бушу-старшему.

    «Мы все посылаем наши молитвы семье Буша и желаем экс-президенту Джорджу Бушу-старшему скорейшего выздоровления», — сказал Трамп.

    Автор: Ирина Новикова
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