Джорджа Буша-старшего выписали из больницы после лечения от заражения крови

Вашингтон, 5 мая. Официальный представитель семьи Буш Джим Макграт сообщил, что бывшего президента США Джорджа Буша-старшего выписали из больницы.

«Президент Джордж Буш-старший был выписан из больницы Хьюстона после лечения инфекции. Его доктора сообщают, что у него все в порядке, и он счастлив вернуться домой», — отметил Макграт.

Ранее стало известно, что в конце апреля экс-президент США был госпитализирован с инфекцией. Буш-старший был госпитализирован в воскресенье, через день после похорон его жены Барбары. Барбара Буш скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления бывшему американскому лидеру Джорджу Бушу-старшему.

«Мы все посылаем наши молитвы семье Буша и желаем экс-президенту Джорджу Бушу-старшему скорейшего выздоровления», — сказал Трамп.