Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга в Нью-Йорке — СМИ

Вашингтон, 5 мая. Сотрудники команды спецпрокурора США Роберта Мюллера пытались опросить председателя совета директоров группы «Ренова», президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга.

Сообщается, что два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка Вексельберг был остановлен для опроса и изучения содержимого его электронных устройств. В материале The New York Times не уточняется, какие именно вопросы были заданы федеральными агентами.

При этом, издание отмечает, что вопросы могли касаться присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2017 года.

В офисе спецпрокурора США данный эпизод пока не прокомментировали.

Ранее Газета.ру сообщала, что федеральный судья в США отчитала команду специального прокурора Роберта Мюллера во время слушания по делу экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта из-за того, что они якобы скрывают масштабы расследования и больше заинтересованы в свержении президента.