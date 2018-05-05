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Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга в Нью-Йорке — СМИ
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    Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга в Нью-Йорке — СМИ

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    Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга в Нью-Йорке — СМИ

    Вашингтон, 5 мая. Сотрудники команды спецпрокурора США Роберта Мюллера пытались опросить председателя совета директоров группы «Ренова», президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга.

    Сообщается, что два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка Вексельберг был остановлен для опроса и изучения содержимого его электронных устройств. В материале The New York Times не уточняется, какие именно вопросы были заданы федеральными агентами.

    При этом, издание отмечает, что вопросы могли касаться присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2017 года.

    В офисе спецпрокурора США данный эпизод пока не прокомментировали.

    Ранее Газета.ру сообщала, что федеральный судья в США отчитала команду специального прокурора Роберта Мюллера во время слушания по делу экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта из-за того, что они якобы скрывают масштабы расследования и больше заинтересованы в свержении президента.

    Автор: Ирина Новикова
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