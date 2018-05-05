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Украинский адмирал предупредил Киев о риске блокады Керченского пролива
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    Украинский адмирал предупредил Киев о риске блокады Керченского пролива

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    Украинский адмирал предупредил Киев о риске блокады Керченского пролива

    Киев, 5 мая. Адмирал запаса ВМС Украины Игорь Кабаненко считает, что Киев должен быть готов к возможной блокаде прохождения судов через Керченский пролив.

    По словам Кабаненко, Россия может блокировать движение судов на Украину через Керченский пролив.

    Он также отметил, что Госпогранслужбе Украины необходимо предпринять ряд мер, направленных на противодействие российским пограничным службам. В частности, он отметил необходимость организации военного конвоя, который будет сопровождать суда до украинских портов.

    «Любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению», — подчеркнул адмирал.

    Ранее Газета.ру сообщала, что крымское пограничное управление ФСБ сообщило о задержании украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России.

    Автор: Ирина Новикова
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