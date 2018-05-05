Депутат Госдумы ответил украинскому эксперту, пригрозившему «заставить РФ платить» за транзит газа

Москва, 5 мая. Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин дал жесткий ответ украинскому политологу Сергею Запорожскому, ранее заявившему, что России «придется платить» Украине не только за транзит газа.

В эфире российского Первого канала в программе «Время покажет» украинский эксперт заявил, что, используя газопровод «Северный поток-2» Россия якобы хочет «лишить Украину денег за транзит» газа в Европу. При этом, он предпочел умолчать о нынешнем состоянии украинской газотранспортной системы, из-за которого российский проект получил поддержку крупных партнеров в Европейском союзе.

«Потому что вы обязаны нам платить. И будете платить. За Крым и Донбасс. Эти три миллиарда за транзит – только цветочки, которые вам придется платить. Еще ваши правнуки будут оплачивать», — сказал Запорожский.

В ответ, российский парламентарий напомнил Запорожскому о том, что Украина сама почти не добывает и не производит газ. Добыча этого полезного ископаемого происходит в крайне незначительных объемах, требуемых для собственных нужд страны.

«И при этом вы имеете наглость кричать, что наш товар нужно продавать только через вас», — отметил Затулин.

Также он напомнил, что двадцать лет назад власти Украины уже делали попытки добиться реституции. По его словам, он уже «проходил» подобную ситуацию, когда Украина требовала от России провести реституцию, так как на территории Российской Федерации после распада СССР якобы осталось много их ценностей.

«Украина первый раз существует как государство и считает, что ей все должны, а к международным отношениям до 2014 года относилась как к шведскому столу: это ей нравится, а это нет», — сказал он, добавив, что с 2014 года, когда Украина начала удаляться от России «шведский стол» для Киева закончился.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что у Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом по строительству газопровода «Северный поток — 2». Ранее Украина подписала с Литвой совместное заявление против «Северного потока — 2».