Националисты передали СБУ задержанного в Киеве бразильца

Киев, 5 мая. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что националисты передали задержанного в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги сотрудникам ведомства.

«Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги сейчас общается с сотрудниками СБУ… Сейчас мы будем проводить работу с этим человеком и потом сообщим вам о деталях», — говорится в сообщении Гитлянской в Facebook.

Напомним, что Лусварги был задержан украинскими националистами 2 мая. Ранее суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ДНР, но приговор был отменен.

По словам самого Лусварги, после освобождения он жил в монастыре в Киеве, и не контактировал с ополченцами.

Ранее Газета.ру сообщала, что преподаватель из Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги приехал в Донбасс сражаться на стороне ополченцев. В интервью немецким журналистам Лусварге заявил о своих левых убеждениях и рассказал, что три года он служил во Французском иностранном легионе.