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Украина
Националисты передали СБУ задержанного в Киеве бразильца
Украина
Националисты передали СБУ задержанного в Киеве бразильца
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    Националисты передали СБУ задержанного в Киеве бразильца

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    Националисты передали СБУ задержанного в Киеве бразильца

    Киев, 5 мая. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что националисты передали задержанного в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги сотрудникам ведомства.

    «Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги сейчас общается с сотрудниками СБУ… Сейчас мы будем проводить работу с этим человеком и потом сообщим вам о деталях», — говорится в сообщении Гитлянской в Facebook.

    Напомним, что Лусварги был задержан украинскими националистами 2 мая. Ранее суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ДНР, но приговор был отменен.

    По словам самого Лусварги, после освобождения он жил в монастыре в Киеве, и не контактировал с ополченцами.

    Ранее Газета.ру сообщала, что преподаватель из Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги приехал в Донбасс сражаться на стороне ополченцев. В интервью немецким журналистам Лусварге заявил о своих левых убеждениях и рассказал, что три года он служил во Французском иностранном легионе.

    Автор: Ирина Новикова
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