Ученые рассказали о связи фастфуда с бесплодием

Аделаида, 5 мая. Специалисты из Университета Аделаиды заявили, что употребление фастфуда способствует бесплодию.

«Наши предыдущие исследования показывают, что бесплодие может развиваться потому, что вещества, содержащиеся в фастфуде, способны проникать в яйцеклетки и менять их работу. Вдобавок жиры, сахар и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов», — заявила Клэр Робертс, отметив, что любительницы фастфуда примерно в два раза чаще становятся бесплодными.

Ранее Газета.ру сообщала, что среди других проблем со здоровьем, которые способен вызвать фастфуд, находится депрессия. По мнению австралийских психологов, калорийная и сладкая еда повышает риск развития депрессии на 60%. В то же время употребление полезных продуктов, например рыбьего жира, способно снизить уровень страха и неполноценности.