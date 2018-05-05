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Ученые рассказали о связи фастфуда с бесплодием
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    Ученые рассказали о связи фастфуда с бесплодием

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    Ученые рассказали о связи фастфуда с бесплодием

    Аделаида, 5 мая. Специалисты из Университета Аделаиды заявили, что употребление фастфуда способствует бесплодию.

    «Наши предыдущие исследования показывают, что бесплодие может развиваться потому, что вещества, содержащиеся в фастфуде, способны проникать в яйцеклетки и менять их работу. Вдобавок жиры, сахар и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов», — заявила Клэр Робертс, отметив, что любительницы фастфуда примерно в два раза чаще становятся бесплодными.

    Ранее Газета.ру сообщала, что среди других проблем со здоровьем, которые способен вызвать фастфуд, находится депрессия. По мнению австралийских психологов, калорийная и сладкая еда повышает риск развития депрессии на 60%. В то же время употребление полезных продуктов, например рыбьего жира, способно снизить уровень страха и неполноценности.

     

    Автор: Ирина Новикова
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