Сирия: около 100 бригад расчищают улицы Восточной Гуты

Дамаск, 5 мая. Представители властей сирийской Восточной Гуты сообщили, что около 100 бригад коммунальных служб ведут ремонтно-восстановительные работы на улицах анклава.

«В настоящее время идет расчистка завалов и уборка центральных улиц и магистралей, связывающих населенные пункты анклава. Для этих целей в Восточной Гуте сейчас работают около 100 бригад местных коммунальных служб. Каждая укомплектована людьми и тяжелой инженерной техникой», — говорится в сообщении РИА Новости.

Напомним, что территория Восточной Гуты была полностью освобождена от боевиков правительственными войсками Сирии.

Ранее Газета.ру сообщала, что начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.