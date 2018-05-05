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Сирия: около 100 бригад расчищают улицы Восточной Гуты
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    Сирия: около 100 бригад расчищают улицы Восточной Гуты

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    Сирия: около 100 бригад расчищают улицы Восточной Гуты

    Дамаск, 5 мая. Представители властей сирийской Восточной Гуты сообщили, что около 100 бригад коммунальных служб ведут ремонтно-восстановительные работы на улицах анклава.

    «В настоящее время идет расчистка завалов и уборка центральных улиц и магистралей, связывающих населенные пункты анклава. Для этих целей в Восточной Гуте сейчас работают около 100 бригад местных коммунальных служб. Каждая укомплектована людьми и тяжелой инженерной техникой», — говорится в сообщении РИА Новости.

    Напомним, что территория Восточной Гуты была полностью освобождена от боевиков правительственными войсками Сирии.

    Ранее Газета.ру сообщала, что начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.  

    Автор: Ирина Новикова
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