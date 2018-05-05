Меню
Весь мир
Трамп рассказал, почему может начаться ядерная война
Украина
Националисты передали СБУ задержанного в Киеве бразильца
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп рассказал, почему может начаться ядерная война

    219

    Трамп рассказал, почему может начаться ядерная война

    Вашингтон, 5 мая. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ядерную войну может вызвать проявление слабости.

    «Помните, <...> как все говорили: «Будет ядерная война, у нас будет ядерная война». Нет, знаете, что приведет к ядерной войне? Слабость и проявление слабости приведут к ядерной войне», — сказал американский глава.

     Он также отметил, что вокруг ситуации на Корейском полуострове происходят «замечательные вещи», так как Вашингтону удалось достичь прогресса в улучшении ситуации с Северной Кореей.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп встретится 22 мая с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и обсудит с ним свои предстоящие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп также заявил, что время и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном согласовано

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.