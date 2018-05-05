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Экономика
Эксперты назвали манипуляцией страхи противников «Северного потока-2»
Украина
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    Эксперты назвали манипуляцией страхи противников «Северного потока-2»

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    Эксперты назвали манипуляцией страхи противников «Северного потока-2»

    Москва, 5 мая. Эксперты американского издания The National Interest заявили, что страхи по поводу строительства газопровода «Северный поток-2», декларируемые противниками проекта, являются манипуляцией.

    В материале издания, авторами которого стали директора энергетических компаний Uniper, Wintershall и OMV Клаус Шефер, Марио Мэрер и Райнер Зеле, говорится, что проект газопровода вызвал яростные дебаты с обеих сторон Атлантики, но обсуждения эти должны строиться на фактах, а не торговле страхом.

    Авторы подчеркнули, что газопровод является не политическим оружием России, а коммерческим проектом, необходимым для того, чтобы страны Европейского союза смогли долговременно обеспечивать свою энергетическую безопасность по конкурентным ценам.

    Отмечается, что «Северный поток-2» заручился поддержкой крупных европейских партнеров и пяти западных энергетических компаний.

    Ранее Газета.ру сообщала, что экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что у Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом по строительству газопровода «Северный поток — 2».

    Автор: Ирина Новикова
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