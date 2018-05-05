Глава телерадиокомпании Украины прокомментировал показ ЧМ-2018 по футболу

Киев, 5 мая. Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что транслирование в стране матчей чемпионата мира по футболу— 2018 «сродни смерти».

«Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть, — сказал медиачиновник.

Он также отметил, что холдинг уже долгое время пытается продать права на трансляцию.

Напомним, что ранее Первый национальный телеканал отказался транслировать церемонию жеребьевки ЧМ-2018, потому что она проходила в Кремлевском дворце в Москве.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что российский лидер посетит матч между сборными России и Саудовской Аравии, который откроет чемпионат мира — 2018 по футболу.