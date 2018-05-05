Власти США могут разрешить Пентагону отступать от санкций против РФ

Вашингтон, 5 мая. Комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США 9 мая рассмотрит проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, в который включена возможность отступать от санкций против России.

Сообщается, что данная мера даст возможность американским военным работать со странами, ранее имевшими близкие отношения с Россией.

Отмечается, что таким государствам необходимо будет доказать, что они предприняли определенные шаги, в частности, прекратили отношения с Россией в сфере обороны или сократили свою зависимость от российских секторов обороны и разведки.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в интересах США иметь «гибкие исключения» из антироссийских санкций, под которые могут попасть американские союзники.