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Власти США могут разрешить Пентагону отступать от санкций против РФ
Украина
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    Власти США могут разрешить Пентагону отступать от санкций против РФ

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    Власти США могут разрешить Пентагону отступать от санкций против РФ

    Вашингтон, 5 мая. Комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США 9 мая рассмотрит проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, в который включена возможность отступать от санкций против России.

    Сообщается, что данная мера даст возможность американским военным работать со странами, ранее имевшими близкие отношения с Россией.

    Отмечается, что таким государствам необходимо будет доказать, что они предприняли определенные шаги, в частности, прекратили отношения с Россией в сфере обороны или сократили свою зависимость от российских секторов обороны и разведки.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в интересах США иметь «гибкие исключения» из антироссийских санкций, под которые могут попасть американские союзники.

    Автор: Ирина Новикова
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