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Один человек стал жертвой взрыва гранаты в Киеве
Украина
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    Один человек стал жертвой взрыва гранаты в Киеве

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    Один человек стал жертвой взрыва гранаты в Киеве

    Киев, 5 мая. Один человек погиб в результате взрыва гранаты в Подольском районе Киева.

    Согласно имеющейся информации, взрыв прогремел в 00:45 на Кирилловской улице. В результате случившегося погиб бездомный, находившийся в момент взрыва в непосредственной близости от гранаты. Мужчина сидел на пороге помещения, которое сдается в аренду.

    В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, взрывотехники и полиция. Обстоятельства случившегося и личность погибшего устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в результате произошедшего взрыва автомобиля в Киеве погиб журналист Виталий Кукса, работавший в Донбассе. Инцидент произошел вечером 27 апреля на улице Михаила Драгоманова. В результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Ирина Новикова
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