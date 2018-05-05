Один человек стал жертвой взрыва гранаты в Киеве

Киев, 5 мая. Один человек погиб в результате взрыва гранаты в Подольском районе Киева.

Согласно имеющейся информации, взрыв прогремел в 00:45 на Кирилловской улице. В результате случившегося погиб бездомный, находившийся в момент взрыва в непосредственной близости от гранаты. Мужчина сидел на пороге помещения, которое сдается в аренду.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, взрывотехники и полиция. Обстоятельства случившегося и личность погибшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего взрыва автомобиля в Киеве погиб журналист Виталий Кукса, работавший в Донбассе. Инцидент произошел вечером 27 апреля на улице Михаила Драгоманова. В результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал. Возбуждено уголовное дело.