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Политика
Лукашевич назван лицемерием обвинения в адрес Гапоненко в Латвии
Политика
Лукашевич назван лицемерием обвинения в адрес Гапоненко в Латвии
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    Лукашевич назван лицемерием обвинения в адрес Гапоненко в Латвии

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    Лукашевич назван лицемерием обвинения в адрес Гапоненко в Латвии

    Москва, 5 мая. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ назвал лицемерными обвинения латвийских властей в адрес российского правозащитника Александра Гапоненко.

    Россиянин опубликовал в социальной сети Facebook ряд сообщений антинацистской направленности. Власти Латвии усмотрели в его действиях  угрозу национальной безопасности страны и разжигание межнациональной ненависти.

    «Обвинения А.В. Гапоненко в «разжигании межнациональной розни» выглядят лицемерными на фоне подчеркнуто безразличного отношения правящей коалиции Латвии к реальным проявлениям такого рода. Достаточно вспомнить призывы местных национал-радикалов сгонять «неграждан» и «нелояльных» русскоязычных жителей в «гетто»,  — цитирует Лукашеича РИА Новости.

    Ранее сообщалось об аресте в Латвии главы штаба русских школ Александра Гапоненко. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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