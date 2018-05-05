Лукашевич назван лицемерием обвинения в адрес Гапоненко в Латвии

Москва, 5 мая. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ назвал лицемерными обвинения латвийских властей в адрес российского правозащитника Александра Гапоненко.

Россиянин опубликовал в социальной сети Facebook ряд сообщений антинацистской направленности. Власти Латвии усмотрели в его действиях угрозу национальной безопасности страны и разжигание межнациональной ненависти.

«Обвинения А.В. Гапоненко в «разжигании межнациональной розни» выглядят лицемерными на фоне подчеркнуто безразличного отношения правящей коалиции Латвии к реальным проявлениям такого рода. Достаточно вспомнить призывы местных национал-радикалов сгонять «неграждан» и «нелояльных» русскоязычных жителей в «гетто», — цитирует Лукашеича РИА Новости.

Ранее сообщалось об аресте в Латвии главы штаба русских школ Александра Гапоненко. Об этом писала Газета.ru.