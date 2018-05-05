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Трамп встретится с лидером Южной Кореи 22 мая
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    Трамп встретится с лидером Южной Кореи 22 мая

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    Трамп встретится с лидером Южной Кореи 22 мая

    Вашингтон, 5 мая. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп 22 мая примет в Ваишнгтоне южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина 22 мая.

    «Президент Трамп и президент Мун продолжат тесную координацию по развитию ситуации на Корейском полуострове после межкорейского саммита 27 апреля. Лидеры также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

    В настоящее время представители США и КНДР ведут подготовку к встрече двух лидеров. Скорее всего саммит пройдет в демилитаризованной зоне Пханмунджом.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава Республики Корея Мун Чжэ Ин убедил лидера КНДР Ким Чен Ына, что встречу с президентом США Дональдом Трампом стоит провести на демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

    Автор: Ирина Новикова
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