Иноагенты как угроза русской цивилизации 

Акции протеста проводят 5 и 6 мая представители российской оппозиции. Вместе с тем, источники финансирования большинства противников действующей российской власти не очень понятны, и финансовая сторона их деятельности вызывает не меньше вопросов, нежели политическая. И слишком многое указывает, что деньги на борьбу «за все хорошее против всего плохого» поступают из-за границы. Как-то неубедительно в 2018 году выглядят истории про переводы сочувствующих граждан, жертвующих честную копейку на борцов-бессребреников.

В 2012 году в российском правовом поле появилось понятие «иностранный агент». Сначала оно касалось общественных организаций, а в 2017 году было распространено на СМИ. Иноагентом считается НКО, фонд и т.д. или СМИ, получающее финансирование и занимающееся политической деятельностью.

Оговорюсь, это был не наш выбор, это был наш ответ. Причем российский закон об иноагентах очень либерален и явно нуждается в, скажем так, усилении ряда позиций. В частности, иноагентами не признаются религиозные организации и бизнес-структуры, а также НКО, ими создаваемые, что является, конечно же, очевидной «дырой» в законе. Кроме того, нелишним было бы разделить иноагентов как минимум на три категории в зависимости от стран, с которыми они работают — страны-оппоненты России, страны-друзья России и некая средняя категория.

Понятно, конечно, что за исключением США, противостояние с которыми неснимаемо, другие государства могут менять свою ориентацию, и в соответствии с этим должно меняться отношение к их НКО.

Обратимся к свободной энциклопедии — Википедии. «Иностранный агент (также зарубежный представитель) — лицо (физическое или юридическое), представляющее интересы доверителя за рубежом. В законодательствах ряда стран иностранными агентами называются лица или организации, занимающиеся внутриполитической деятельностью по поручению иностранного государства; на деятельность таких иностранных агентов налагаются ограничения», — так толкуется это понятие.

Причем название у организации может быть вполне аполитичное. В качестве примера стоит привести такую структуру: «Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение перевозчиков России». Казалось бы… Но обратимся к официальному сайту министерства юстиции РФ.

Заявленные цели этого объединения: «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия». Графа так и называется — цели политической деятельности. Впрочем — ведь мало кто из «хомяков» будет копаться в таких подробностях…

То есть, для ясности картины — именно этим организация с неприметным названием собирается заниматься в России на иностранные деньги. И даже не скрывает этого, поскольку с законом об иноагентах это уже сложнее, чем раньше. Это — лишь единичный пример. Таких НКО — великое множество. И хорошо, что сейчас они хотя бы переписаны и находятся под определенным контролем.

Закончились «святые 90-е», когда в некоторых кругах считалось очень престижным — сидеть на западном гранте, причем, несмотря на то, что власть вроде бы все и так сдавала, деньги текли рекой — на счета и налом, различной помощью, поездками за рубеж, в том числе — на обучение. Объясняется это достаточно просто. Дело в том, что «уважаемые партнеры» не дурачки и понимали, что Ельцин не вечен, и еще неизвестно, как все повернется. Повернулось… И стоит задуматься, сколько «спящих», по разным и различными способами причинам прикормленных западными кураторами, засело на самых разных уровнях. СМИ, бизнес, власть. Как в том детском фильме — появится крючковатый палец, и неприятный голос скажет: «Должок». Ну, а ведь и в самом деле — должок…

Когда в России зашла речь о маркировке «иностранный агент», либеральная общественность взвыла. Недовольные голоса звучали и со стороны некоторых патриотических сообществ. Создавалось впечатление, что страшная власть уже чуть ли не переписывает несчастных общественников для скорых расстрелов либо отправки за полярный круг. Насколько актуальны были бы такие методы в наше время — вопрос открытый. Фактом остается то, что, по сути, на данный момент ограничения для иноагентов не такие уж большие. Скорее — символические, своего рода напоминание о правилах хорошего тона. При этом количество НКО, получающих финасирование из-за рубежа, с 2012 года только увеличивалось.

В то же время в ряде других стран также действуют аналогичные законы, и препятствия для деятельности там существенные.

Наибольший интерес в этой связи представляют США, где закон под названием «Foreign Agents Registration Act» (Акт о регистрации иностранных агентов — FARA) появился еще в 1938 году и отменен не был. Причем распространяется он на деятельность не только юридических, но и физических лиц, и делается акцент в данном законе не на финансировании, а на том, в чьих интересах и под чьим руководством либо по чьей просьбе осуществляется та или иная деятельность. Это при том, что сами США раздают деньги на политическую деятельность по всему миру. Содержат НКО, деятелей культуры, покупают госчиновников, в том числе — высокого уровня. Об этом немало написано, да собственно американцы этого и не скрывают.

А теперь давайте на минуту представим, что в США появятся НКО, получающие средства из российского бюджета. Что кураторы из посольства РФ будут встречаться с местными оппозиционерами, которых довольно много, между прочим, поскольку никакой справедливости в этой стране нет и в помине, несмотря на весь раздутый вокруг этого PR. Представим, что некий американский площадной горлопан едет в Россию, получает образование, например, в РУДН, приезжает, и вдруг его деятельность становится более заметной, риторика становится более популистской и четкой. В одном из небольших американских городков он встречается с сотрудниками посольства РФ и это даже умудряется снять и впоследствии показывают местный телеканал. А на счету «правой руки» этого паренька вдруг оказывается очень крупная сумма, не очень понятно откуда взявшаяся. Ну, просто невозможно такое представить! И это — признак настоящего суверенитета, к которому нам, к сожалению, еще идти и идти.

Но продолжаем разговор об иностранных агентах. Кроме России и США различные его версии есть в Белоруссии, Германии, Великобритании, Азербайджане, Алжире, Венесуэле, Египте, Эфиопии, Израиле, Индии, Венгрии. Причем где-то речь идет только о боле высоком налогообложении, где-то, как в Белоруссии, например, зарегистрировать иностранное НКО или создать, например, филиал фонда невозможно. Деятельность известной одиозной структуры «фонд Сороса» и его дочерних структур запрещалась некоторыми странами отдельно — слишком уж вредной для государства каждый раз оказывается такая деятельность.

Сам же Джордж Сорос своим главным врагом видит Россию, для него это — личное, поскольку он мстит за унижение отца, попавшего во время Первой мировой в плен к русским и сосланного в Сибирь, откуда смог сбежать. При этом будучи подростком Сорос-младший активно сотрудничал с фашистами помогая выявлять евреев. Но это так, лирическое отступление.

Когда государство защищается от иностранного вторжения в свое смысловое поле — это совершенно нормально, потому что именно через эту тонкую, едва уловимую материю и происходит в итоге потеря территории, ее распад либо постановка под внешний контроль. Не будем забывать о том, что в Киеве на «майдан» 2004 года внешние силы, в том числе — фонд Сороса смогли привести самых разных людей, которых объединяла лишь помощь заграницы.

Причем среди них были и те, кто ухаживал за детьми, умирающими от рака, и те, кто свою непосредственную миссию видел лишь в продвижении западных ценностей, были и разнообразные сектанты — также порождение определенных внешних усилий. Ключевым моментом является то, что для «цветной революции» это совершенно не важно. Многие из участников первого «майдана» пришли в ужас, когда поняли, как цинично было использовано их стремление к справедливости. Но — дело сделано, задача выполнена…

Не стоит питать иллюзий. Россию не оставят в покое, поскольку именно мы стоим на пути США к мировому господству. Если для России идеален был бы многоплярный мир, то цель США — однополярный. Мы являемся для них единственным конкурентом и единственным препятствием. И только от того, насколько последовательно мы будем отстаивать суверенитет России во всех сферах — информационной, экономической, образовательной, военной и тд., зависит, сохранимся ли мы как цивилизация.

Отступать больше некуда.

Буквально через несколько дней исполнится 73 года со дня Победы в Великой Отечественной Войне. Миллионы граждан СССР отдали свои жизни, на фоне этого то, с чем мы сталкиваемся сейчас, вообще можно не принимать во внимание. Отказаться от удобного мессенжера, не поехать в интересное путешествие за границу, не обнаружить в магазине любимый продукт…

Нельзя позволить себе измельчать настолько, что бы это имело значение.

Даже более серьезные и страшные вещи не должны иметь никакого значения, когда речь идет о свободе, суверенитете и целостности России, судьбе нашего «мы» — русской цивилизации, гармонично включающей в себя многие и многие народы и этносы.

И тогда Победа по-прежнему будет за нами.