Instagram начал тестирование функции встроенных платежей

Вашингтон, 5 мая. Пресс-служба компании Instagram сообщила о появлении в социальной сети новой функции встроенных платежей.

Сообщается, что нововведение позволит привязать банковские карты к профилю и тем самым оплачивать услуги и товары без перехода на сайт продавца.

В настоящее время функция находится в режиме тестирования и доступна ограниченному числу пользователей и партнеров приложения в США.

Ранее Газета.ру сообщала, что пользователей социальной сети Instagram больше не будут расстраивать грубые комментарии. Записи с «угрозами благополучию и здоровью человека» по умолчанию заблокирует новая функция.

Также сообщалось, что приложение Instagram позволило пользователям скачать все фото и видео, которые они загрузили на платформу. Пока новая функция работает только в веб-версии, но постепенно доберется и до смартфонов на базе Android и iOS.