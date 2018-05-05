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Instagram начал тестирование функции встроенных платежей
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    Instagram начал тестирование функции встроенных платежей

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    Instagram начал тестирование функции встроенных платежей

    Вашингтон, 5 мая. Пресс-служба компании Instagram сообщила о появлении в социальной сети новой функции встроенных платежей.

    Сообщается, что нововведение позволит привязать банковские карты к профилю и тем самым оплачивать услуги и товары без перехода на сайт продавца.

    В настоящее время функция находится в режиме тестирования и доступна ограниченному числу пользователей и партнеров приложения в США.

    Ранее Газета.ру сообщала, что пользователей социальной сети Instagram больше не будут расстраивать грубые комментарии. Записи с «угрозами благополучию и здоровью человека» по умолчанию заблокирует новая функция.

    Также сообщалось, что приложение Instagram позволило пользователям скачать все фото и видео, которые они загрузили на платформу. Пока новая функция работает только в веб-версии, но постепенно доберется и до смартфонов на базе Android и iOS.

    Автор: Ирина Новикова
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