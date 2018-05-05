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Мадуро десять раз изобразили на избирательном бюллетене
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    Мадуро десять раз изобразили на избирательном бюллетене

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    Мадуро десять раз изобразили на избирательном бюллетене

    Каракас, 5 мая. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро десять раз изображен на избирательном бюллетене. Количество фотографий соответствует числу партий, поддержкой которых заручился политик. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что очередные выборы президента Венесуэлы пройдут 20 мая. На высший пост претендует пять кандидатов.

    Накануне волеизъявления Николас Мадуро заручился поддержкой десяти политических партий. Четыре партии поддержали Энри Фалькона. Других соискателей поддержала лишь одна партия.

    Ранее Николас Мадуро заявил о готовности полностью погасить государственный долг перед Российской Федерацией. Об это писал телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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