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Матиос раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ
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    Матиос раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ

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    Матиос раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ

    Киев, 5 мая. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала текущего года 33 участника военной операции в Донбассе покончили жизнь самоубийством.

    «Больше всего — в зоне АТО. Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — сказал Матиос.

    «С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство», — добавил военный прокурор.

    Ране Газета.ру сообщала, что бывший командир ВСУ Владимир Шилов заявил, что ситуация с украинской армией «сильно ухудшилась». Военный отметил, что Киев «угробил» добровольческие движения, а контрактные военнослужащие также не хотят работать с ВСУ.

    Автор: Ирина Новикова
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