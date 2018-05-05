Матиос раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ

Киев, 5 мая. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала текущего года 33 участника военной операции в Донбассе покончили жизнь самоубийством.

«Больше всего — в зоне АТО. Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — сказал Матиос.

«С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство», — добавил военный прокурор.

Ране Газета.ру сообщала, что бывший командир ВСУ Владимир Шилов заявил, что ситуация с украинской армией «сильно ухудшилась». Военный отметил, что Киев «угробил» добровольческие движения, а контрактные военнослужащие также не хотят работать с ВСУ.