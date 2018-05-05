Мишин прокомментировал уход Медведевой от Тутберидзе

Москва, 5 мая. Легендарный российский тренер Алексей Мишин прокомментировал уход российской фигуристки Евгении Медведевой от своего наставника Этери Тутберидзе.

По мнению Мишина, о правильности этого шага можно будет судить лишь со временем.

«Разводы были, есть и будут. Переходы спортсменов были, есть и будут. Лучше не скажешь. Жизнь покажет, будет ли это шагом вперёд», — сказал известный наставник.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Последняя отказалась от комментариев в связи с уходом одной из лучших учениц. Об этом писала Газета.ru.