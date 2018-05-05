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Посольство РФ оценило возможности Лондона в создании «союза против России»
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    Посольство РФ оценило возможности Лондона в создании «союза против России»

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    Посольство РФ оценило возможности Лондона в создании «союза против России»

    Лондон, 5 мая. Посольство РФ в Лондоне прокомментировало статью The Guardian, в которой утверждалось, что Великобритания стремится создать союз против России.

    Ранее издание сообщило, что Великобритания планирует использовать международные саммиты, чтобы призвать к «созданию комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией». Укреплять союз против России Британия собирается на саммитах G7, G20, НАТО и Евросоюза.

    В сообщении посольства отмечается, что, судя по публикации, основной задачей британского правительства «является сохранение антироссийской коалиции, которую консерваторы пытались создать после инцидента в Солсбери». 

    «Эта цель действительно является трудной. Продвигаемая аппаратом национальной безопасности «доктрина смешанной безопасности» привела к тому, что западный блок принял поспешные решения, которые, как показала жизнь, не были основаны на каких-либо фактах», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

    В посольстве напомнили, что никаких следов химического оружия в сирийском городе Дума не было обнаружено. Это означает, что решения Запада об атаке на Сирию были незаконными и не обоснованны политически. 

    «Аналогичным образом, в деле Солсбери никаких доказательств участия России не было представлено, в то время как два мифа, на которых строилось британское дело (российское происхождение химического вещества, а также доказательство ответственности России), были разрушены», — подчеркивается в заявлении.

    В диппредставительстве выразили мнение, что «уважающие себя западные страны «большой двадцатки» не захотят рисковать», поддерживая антироссийские настроения.

     

    Автор: Олеся Волкова
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