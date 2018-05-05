Простых гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл оставили без угощения

Лондон, 5 мая. Рядовые жители Великобритании, приглашенные на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, должны принести на празднование свою еду.

Сообщается, что на свадьбу было приглашено 1,2 тыс. обычных жителей королевства. Приглашенные будут размещены в окрестностях часовни Святого Георгия в Виндзорском замке.

В приглашениях отмечается, что еду им рекомендовали взять с собой заранее, так как ее «невозможно будет купить» на месте торжества.

Также отмечается, что обычные британцы не смогут присутствовать на самом бракосочетании в часовне, но смогут увидеть, как карета с новобрачными заезжает в замок и выезжает из него.

Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что одна из британских компаний выпустила упаковку презервативов, посвященную грядущей свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Таким образом производитель предлагает фанатам королевской семьи «отметить свадьбу безопасно».