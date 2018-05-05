Депутат Рады призвал отменить институт неприкосновенности на Украине

Киев, 5 мая. Народный депутат Украины от фракции партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал отменить неприкосновенность президента и народных депутатов Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

«Если президент что-то украл — он должен за это отвечать. Сегодня этого нет. У нас президент неприкасаемый, парламентарии — у нас каждый раз театральное шоу с неприкосновенностью, два дня только об этом и говорят, забывая об экономических проблемах», — сказал Бойко.

Парламентарий добавил, что показать пример в этом вопросе должно президент страны, — передает RT.

Ранее Газета.ru сообщала, что Юрий Бойко оказался на третьем месте в рейтинге кандидатов на пост президента Украины согласно одному из социологических опросов.